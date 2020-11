milano. De Corato, da Comune aiuti economici anche a stranieri e residenti da un solo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre la Regione cerca di premiare la residenza per poter dare i fondi a chi è cittadino lombardo, per Palazzo Marino e il centrosinistra basta risiedere nel comune da un solo anno. Più che un aiuto alle famiglie questo sembra un aiuto agli immigrati esclusi dal reddito di cittadinanza". Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato in merito al fondo di 6,4 milioni messo a disposizione da Palazzo Marino per il sostegno al reddito. "Lo Stato - ricorda l'esponente di Fratelli d'Italia - per il reddito di cittadinanza ha messo tra i requisiti per richiederlo quello di essere 'residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo'. Così facendo sono rimasti esclusi molti stranieri e allora, Palazzo Marino ha pensato di rimediare trovando il modo di dargli i soldi delle tasse dei milanesi. Il richiedente deve essere residente nel comune di Milano da almeno un anno alla data di pubblicazione dell'avviso". "Poiché si tratta, appunto, di soldi dei milanesi - conclude De Corato - mi auguro ci sia trasparenza riguardo a chi verranno assegnati questi aiuti economici. È giusto aiutare le famiglie bisognose, dando la precedenza, però, a quelle che, negli anni, hanno contribuito alla crescita della città".(Com)