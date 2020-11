Covid: Di Maio, cooperazione internazionale necessaria per sconfiggere virus e conflittualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione internazionale non è solo necessaria per arrivare prima a sconfiggere il Covid, ma è anche importante per rimuovere conflittualità. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, intervenendo all'Assemblea annuale dell'Anci. "Abbiamo vissuto in questi mesi sulla nostra pelle la necessità di cooperare con altri Stati per far fronte all'emergenza", ha detto e ha specificato che la cooperazione internazionale in ambito sanitario oggi "non soltanto è necessaria per giungere prima a sconfiggere il virus, ma serve anche per togliere conflittualità", ha aggiunto. (segue) (Res)