Fisco: Buffagni, con Piano nazionale transizione 4.0 abbasseremo tasse a imprese già in 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale transizione 4.0 è un "piano shock con cui abbasseremo le tasse alle nostre imprese già dal 2021. Vogliamo incentivare l’acquisto di beni durevoli, garantire il supporto agli investimenti delle nostre imprese". Lo afferma il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni. "Per questo motivo - spiega - abbiamo ampliato dal 6 per cento al 10, passando da un ammortamento da cinque a tre anni, tutte le spese fatte in beni strumentali. Per noi è fondamentale aiutare le nostre piccole imprese, quelle che soffrono maggiormente: quindi per tutte le aziende che hanno un fatturato fino a cinque milioni di euro, il credito d’imposta del 10 per cento sarà utilizzabile immediatamente nell’anno. Ciò significa - conclude Bufagni - pagare meno tasse, avere supporto per la propria liquidità e garantire il futuro alla propria azienda". (Rin)