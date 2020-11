Germania: per l'Fmi la ripresa dalla crisi è a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) vede crescenti rischi per la ripresa economica della Germania dalla crisi del coronavirus. Nell'ultimo rapporto sul Paese, l'Fmi afferma. “Le prospettive si sono indebolite di fronte a una nuova ondata di contagi e aumentano i rischi al ribasso”. Vi è “notevole incerte”, ha commentato l'economista Shekhar Aiyar, che dirige le ricerche del Fondo monetario internazionale sulla Germania. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'Fmi ha elogiato la gestione della crisi da parte del governo federale durante la prima ondata della pandemia. Il blocco nazionale attuato in primavera ha contribuito, infatti, a frenare la recessione “ben al di sotto di quella di altri grandi paesi europea”. Nel terzo trimestre, è quindi iniziata una forte ripresa. Tuttavia, con il drastico aumento dei contagi, “le prospettive sono ora notevolmente peggiorate”, divenendo “estremamente incerte”. Vi è, inoltre, il “rischio elevato” che la ripresa, già debole secondo le previsioni, si rivelerà ancora più scarsa nel 2021. Per l'Fmi, se in Germania non sarà possibile tenere sotto controllo la seconda ondata di Sars-Cov2, “potrebbe essere necessario un blocco più rigoroso e duraturo”. Data l'incertezza, il governo federale viene incoraggiato a continuare a fornire sostegno all'economia. A tal riguardo, Ayar ha inteso rassicurare i tedeschi preoccupati dall'aumento del debito pubblico. Questo “non è un problema”, ha affermato l'economista, ricordando che prima della crisi il paese aveva un disavanzo notevolmente limitato. Pertanto, anche in scenari sfavorevoli, il debito rimarrebbe sostenibile in futuro. (Geb)