Covid: Di Maio, dati economici preoccupanti, potrebbero peggiorare con seconda ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati preoccupanti del calo economico mondiale ed europeo potrebbero peggiorare in conseguenza alla seconda ondata di coronavirus. Lo ha detto all'Assemblea annuale dell'Anci il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. "Secondo le ultime stime per il 2020, il Pil mondiale si contrarrà del 4,5 per cento", pari a un dato "tre volte peggiore di quello del 2009". Per l'Unione europea, "la Commissione europea stima un calo della ricchezza prodotta pari all'8,3 per cento, ipotizzando un rimbalzo solo parziale nel 2021. Sono dati preoccupanti che in conseguenza della seconda ondata di contagi potrebbero anche peggiorare", ha aggiunto. In questo scenario, l'Ue "ha accolto le argomentazioni dell'Italia e di una larghissima maggioranza degli Stati membri e ha scelto di reagire con determinazione", accantonando "il paradigma dell'austerità", ha chiarito. Inoltre, "l'intervento pubblico a sostegno dell'economia e dell'occupazione è stato non solo ammesso, ma anche incoraggiato concretamente", ha detto. "Abbiamo scelto di proteggere almeno 54 milioni di posti di lavoro in tutta Europa, così come la libera circolazione delle merci", ha sottolineato. (Beb)