I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Iraq: Il Cairo condanna attacco missilistico nella zona verde di Baghdad - L'Egitto ha condannato oggi un attacco missilistico che ha preso di mira ieri sera la zona verde a Baghdad. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri attraverso un comunicato stampa. "L'Egitto offre le sue sincere condoglianze al popolo e al governo iracheno per le vittime di questo odioso attacco, estendendo i desideri di una pronta guarigione ai feriti", si legge nel comunicato. "L'Egitto ribadisce la sua piena denuncia di tali peccaminosi attacchi aggressivi e ostili, invitando tutte le parti a tenere l'Iraq lontano da qualsiasi conflitto". L'Egitto ha ribadito il suo sostegno all'Iraq in tutte le misure che potrebbe adottare per proteggere la sua sicurezza e l'unità nazionale. (segue) (Res)