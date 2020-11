I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: arrestato nel sud del Paese terrorista recentemente liberato in Mali - Il ministero della Difesa dell’Algeria ha annunciato oggi l’arresto di un terrorista armato nel dipartimento di Tamenraset, nel sud del Paese. Si tratta di Hussein Ould Ammar Ould Maghnia, detto Mays, 32 anni. L’uomo è stato recentemente liberato in Mali, in base a un accordo fra paesi stranieri e forze armate nel Paese africano. (segue) (Res)