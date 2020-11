© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: Corte suprema accetta ricorso in cassazione Said Bouteflika e generali Toufik e Tartag - La Corte suprema algerina ha accolto il ricorso in cassazione formato dal collettivo di difesa del fratello dell'ex presidente Said Bouteflika e dell'ex direttore dei servizi di intelligence, il generale Mohamed Mediene (noto come Toufik), e del coordinatore dei servizi di sicurezza, generale Tartag Athmane. Lo riferisce l’agenzia di stampa algerina “Aps”. Lo scorso febbraio il tribunale militare di Blida ha condannato in appello il segretario generale del Partito dei lavoratori (Pt), Louisa Hanoune, a 3 anni di carcere, mentre per Athmane Tartag, per il generale Toufik e Said Bouteflika, ha confermato la pena di 15 anni di carcere. Il 25 settembre 2019, il tribunale militare di Blida ha condannato in primo grado a 15 anni di prigione Said Bouteflika, i due ex capi dei servizi segreti, il generale Toufik e Tartag, nonché Hanoune, con l’accusa di attentato alle autorità militari e cospirazione contro lo Stato. Il verdetto è stato giudicato duro dalla difesa. Processati in contumacia, l'ex ministro della Difesa nazionale, Khaled Nezzar, suo figlio Lotfi e Farid Benhamdine, manager della Algerian Pharmacy Company, sono stati invece condannati a 20 anni di carcere. (Res)