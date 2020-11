I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: ministro Esteri Bahrein chiede ripresa colloqui israelo-palestinesi - Il ministro degli Esteri del Bahrein, Abdullatif al Zayani, ha chiesto la ripresa dei colloqui di pace israelo-palestinesi sulla base della soluzione dei "due Stati" durante la prima visita ufficiale di un ministro della monarchia del Golfo in Israele. "Invito le due parti a sedersi al tavolo dei negoziati per raggiungere una soluzione praticabile a due Stati", una Palestina indipendente al fianco di Israele, ha dichiarato il responsabile della diplomazia di Manama in una conferenza stampa organizzata a Gerusalemme insieme al segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. (segue) (Res)