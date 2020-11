© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele-Bahrein: Netanyahu, visita ministro Esteri Manama impossibile senza sostegno Trump - La visita in Israele del ministro degli Esteri del Bahrein, Abdullatif bin Rashid al Zayani, non sarebbe avvenuta senza il sostegno e la leadership del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in occasione della conferenza stampa con il capo della diplomazia del Bahrein e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Netanyahu ha ringraziato Pompeo per la sua "incrollabile amicizia, costante in ogni momento". Il primo ministro israeliano ha chiesto di trasmettere a Trump il “profondo apprezzamento della nostra nazione per tutto ciò che lui e la sua amministrazione hanno fatto per lo Stato di Israele e per la pace". Gli Accordi di Abramo, firmati il 15 settembre scorso a Washington non sarebbero stati firmati senza il sostegno cruciale e leadership di Trump, ha chiarito. Per quanto riguardo i legami tra Israele e Bahrein, Netanyahu ha detto che i due paesi "hanno avuto molti contatti nel corso degli anni, ma francamente questo giorno non sarebbe successo, questi accordi di Abraham non sarebbero stati firmati, senza il sostegno e la leadership cruciali del presidente Trump". “La pace tra Israele e Bahrein si basa su interessi condivisi, che rispettano il passato e abbracciano il futuro”, ha aggiunto Netanyahu. Definendo l’economia del Bahrein “robusta e non dipendente soltanto dal settore petrolifero e del gas”, Netanyahu ha concluso: “Oggi stiamo costruendo un ponte di pace che altri attraverseranno in futuro”. (segue) (Res)