I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Iran: Zarif, pronti a rispettare impegni accordo nucleare se Usa revocheranno sanzioni - L’Iran è pronto a tornare “automaticamente” al pieno rispetto degli impegni presi all’interno dell’accordo sul nucleare firmato a Vienna nel 2015 se il futuro governo degli Stati Uniti revocherà le sanzioni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, in un’intervista pubblicata sul sito del governo iraniano. "Gli Stati Uniti possono rispettare i loro impegni e noi rispetteremo i nostri. Non ce n'è bisogno né di negoziare né di stabilire condizioni", ha precisato Zarif. "Se gli Stati Uniti rispettano la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le sanzioni vengono revocate e non ci sono ostacoli alle attività economiche dell'Iran, allora l'Iran, come ha già annunciato, rispetterà i suoi impegni", ha aggiunto il ministro iraniano. (segue) (Res)