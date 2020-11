© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele-Bahrein: ministro Esteri Ashkenazi annuncia apertura rispettive ambasciate - Israele e Bahrein apriranno le rispettive ambasciate nei due Paesi appena possibile. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, durante la conferenza stampa con l’omologo del Bahrein, Abdullatif al Zayani. “Spero che entro la fine dell’anno saremo in grado di svolgere le cerimonie di apertura” delle rappresentanze diplomatiche, ha affermato Ashekenazi, annunciando che i diplomatici continueranno a promuovere le relazioni economiche fra i due paesi per consentire ai popoli dei due paesi di godere dei “frutti della pace”. Inoltre, a partire dal “primo dicembre, i cittadini del Bahrein potranno richiedere online il visto per visitare Israele”, ha aggiunto. Ashkenazi ha fatto sapere che “presto prenderanno il via i collegamenti diretti fra i due Paesi” e “gli imprenditori di Israele e Bahrein potranno sedersi insieme e trovare modi per cooperare e costruire partnership che porteranno prosperità ai due Paesi”. Infine, il capo della diplomazia di Gerusalemme ha promesso di recarsi presto a Manama. A tal proposito, il quotidiano israeliano “Jerusalem Post” ha scritto che Ashkenazi parteciperà al summit Manama Dialogue, che sarà organizzato dal 4 al 6 dicembre dall’International Institute for Strategic Studies. (Res)