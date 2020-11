I fatti del giorno – Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: ex dg sanità lombarda presenta denuncia, ricevuti "insulti beceri" e "auguri di morte" - L’ex direttore generale della sanità lombarda Luigi Cajazzo ha sporto denuncia alla Digos di Milano dopo aver ricevuto insulti e minacce di morte nei giorni scorsi. Lo comunica in una nota il suo legale Fabrizio Ventimiglia. “A seguito del servizio andato in onda nei giorni scorsi su Report e della presunta dimenticanza – che non vi è mai stata - da parte del dott Luigi Cajazzo e/o dei Dirigenti di Regione Lombardia di un ordine di caschi C-Pap pervenuto dall’Asst di Bergamo Est nel marzo scorso, si è diffuso un inaccettabile clima di violenza verbale ed odio, caratterizzato da beceri insulti ed auguri di morte pubblicati sul web e sui social, che hanno reso doveroso ed improcrastinabile il deposito di una immediata denuncia alla Digos per accertare ogni responsabilità, identificando gli autori delle minacce e degli insulti”. Cajazzo, che da giugno ricopre il nuovo incarico di vice segretario generale di Palazzo Lombardia, “continua - prosegue il suo avvocato - a mantenere il più assoluto contegno anche dinanzi a tali disdicevoli condotte, avendo sempre agito nell’esclusivo interesse della tutela della salute pubblica dei cittadini, ed è fiducioso che all’esito delle investigazioni condotte dalla Magistratura verrà riconosciuta la piena correttezza del proprio operato e, di conseguenza, l’assenza di ogni ipotesi di responsabilità”. “Al contempo - dichiara l’avvocato Ventimiglia - segnalo di aver ricevuto espresso mandato di perseguire chiunque diffonderà o continuerà a diffondere false notizie sugli accadimenti, a cominciare da quelle inerenti al cd. ‘ordine’ della riapertura del pronto soccorso dell’Ospedale di Alzano Lombardo, dallo stesso mai dato – pur non dubitando della legittimità della decisione presa da chi di competenza, sul presupposto del rispetto di tutti i protocolli igienico/sanitari – nonché quelle su presunte dimenticanze di acquisti di dispositivi, mai verificatesi, così come su ogni altra infondata notizia - o presunta tale - che dovesse essere ulteriormente divulgata”. (segue) (Rem)