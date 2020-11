I fatti del giorno – Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Ue: Bonometti (Confindustria Lombardia), seri dubbi su arrivo risorse Recovery fund - "Le imprese sono profondamente preoccupate perché è ormai chiaro che le prossime risorse disponibili per impostare le politiche di crescita dell'economia e del sistema produttivo non arriveranno a breve. La programmazione europea 2021-2027 è ancora da comporre, mentre delle risorse del Recovery fund ancora non vi è alcuna certezza sui tempi. Che fine hanno fatto, poi, i progetti per il Next Generation Eu?". Lo ha chiesto il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti durante la presentazione dell'analisi sull'andamento economico di industria e artigianato nel terzo trimestre 2020 realizzata da Unioncamere Lombardia. "A oggi - ha proseguito Bonometti riferendosi al Recovery fund - non abbiamo fatto neanche i progetti. Io ho dei seri dubbi sull'arrivo di quelle risorse. Se il Pil dell'Italia quest'anno sarà a -10/-11 per cento, vediamo che quello che noi perdiamo nel Pil è la stessa cifra che potremo avere con il Recovery fund. Vuol dire che noi non andiamo a fare degli investimenti produttivi per migliorare la nostra situazione". Anche per questo il presidente di Confindustria Lombardia è favorevole al Mes, che - ha spiegato - "in Lombardia serve per dare delle risorse alla sanità. Se noi non facciamo il Mes e non abbiamo capito l'importanza di questi strumenti, ho veramente dei dubbi che nel prossimo trimestre non ci troveremo a celebrare l'ennesima debacle della nostra situazione". (segue) (Rem)