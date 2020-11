I fatti del giorno – Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: da Comune 6,4 milioni per il sostegno al reddito - Il Comune di Milano mette in campo 6,4 milioni di euro per l'erogazione di contributi per il sostegno al reddito, rivolti ai cittadini che non hanno i requisiti per usufruire delle analoghe misure nazionali, reddito di cittadinanza in primis. Si tratta di un considerevole incremento delle risorse stanziate rispetto all'anno scorso quando erano stati messi a disposizione quattro milioni di euro. Le domande per accedere a questo contributo economico - spiega una nota di Palazzo Marino - potranno essere presentate esclusivamente online grazie alla piattaforma sviluppata dalla Direzione sistemi informativi e agenda digitale, a partire da oggi e fino alle ore 13 del 16 dicembre. Le istruzioni per l'inoltro delle candidature sono disponibili sul sito del Comune. Sarà comunque possibile ricevere assistenza nella compilazione della domanda prendendo un appuntamento presso gli spazi WeMi del Comune di Milano. "Ancora una volta - dichiara l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - il Comune di Milano è in prima fila per sostenere i cittadini più in difficoltà e integrare, con risorse proprie, le misure di sostegno al reddito erogate dallo Stato. Lo facciamo investendo oltre due milioni in più del 2019, perché sappiamo che questo non è stato un anno facile per molti milanesi. Crediamo inoltre nell'importanza del percorso di reinserimento sociale che i beneficiari di questo sostegno economico dovranno impegnarsi ad avviare, perché queste risorse rappresentino un aiuto concreto ma anche e soprattutto un'occasione di riscatto". (Rem)