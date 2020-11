© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Jep, identificati 71 falsi positivi - La Giurisdizione speciale per la pace (Jep), il tribunale speciale colombiano istituito per giudicare coloro ritenuti responsabili di crimini commessi durante la decennale guerra tra Farc e governo di Bogotà, ha annunciato la scoperta di un totale di 71 falsi positivi, uomini e donne presentati come vittime dello scontro armato ma che sarebbero stati invece uccisi a freddo dall’Esercito. Tra l’8 e il 14 novembre, si legge in un comunicato della Jep, durante le operazioni di esumazione effettuate nel cimitero Las Mercedes, nel dipartimento di Antioquia, ci sono stati 17 ritrovamenti; altri 17 risalgono a dicembre 2019 e altri 37 allo scorso febbraio. I cadaveri, si legge, corrispondono a quelli di vittime di esecuzioni extragiudiziali e sparizioni forzate. (segue) (Res)