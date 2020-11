I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: procuratore Saab censura comportamenti Forze speciali polizia - Il procuratore generale del Venezuela, Tarek Wililam Saab, si è detto sorpreso del comportamento tenuto dalle Forze di azione speciali (Faes) della polizia nazionale, accusate di aver commesso diversi reati. "Ci sono arrivate due denunce legate alle Faes. Io davvero non capisco cosa stia succedendo alle Faes", ha detto il procuratore nel corso di una intervista al canale "Venezolana de Television" (Vtv). "Non tollererò mai - non l'ho fatto nel 1980, nel 1990 e non lo faccio oggi che ricopro un incarico di stato -, il fatto che un funzionario di polizia con tanto di distintivo, di auto di servizio e di pistola, in combutta con altri agenti e con criminali, aggredisca persone, gli rubi i soldi", ha detto Saab rimandando i particolare a un caso circolato con insistenza sui social a inizio settimana: il video di un uomo impegnato a scavare una grande fossa, vigilato da elementi delle Faes, con tanto di fucili. "Hanno iniziato a scavare una fossa. Con che scopo? Sotterrare il contadino? È dovuta intervenire la polizia municipale e c'è stato uno scontro tra questi, che erano a volto scoperto, e i funzionari delle Faes, incappucciati", ha sottolineato il procuratore. (segue) (Res)