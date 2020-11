I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uganda: nuovo arresto per il leader dell’opposizione Bobi Wine - Il candidato dell'opposizione alla presidenza ugandese Robert Kyagulanyi, meglio noto come Bobi Wine, è stato nuovamente arrestato durante una manifestazione non autorizzata nell’ambito della campagna elettorale in vista delle elezioni generali del prossimo 14 gennaio. L’arresto, secondo quanto riferisce il quotidiano “Daily Monitor”, è avvenuto nel distretto di Luuka, nell’est del Paese, dove avrebbe dovuto rivolgersi ai suoi sostenitori. La polizia lo ha accusato di aver violato le misure di sicurezza imposte nell’ambito del contrasto alla pandemia di Covid-19, che fra le altre cose prevedono il divieto di riunioni pubbliche. Già nelle scorse settimane Bobi Wine – che in passato è stato più volte arrestato e rilasciato dalle autorità ugandesi – era stato arrestato insieme a decine di suoi sostenitori dopo aver ufficialmente depositato la sua candidatura alle elezioni. Gli arresti erano avvenuti dopo che Wine si era rifiutato di essere ricondotto con la forza nella sua abitazione dalle forze dell'ordine, rivendicando il diritto di recarsi presso la sede del partito per il lancio del suo manifesto elettorale. L'oppositore sfiderà il presidente uscente Yoweri Museveni, che correrà per un sesto mandato alla guida del Paese, insieme ad altri otto candidati: fra questi figurano l'ex comandante dell'esercito Mugisha Muntu e l'ex ministro della Sicurezza generale Henry Tumukunde. (segue) (Res)