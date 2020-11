I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa d'Avorio: presidente Ouattara, non ci sarà nessuna transizione - Il presidente rieletto della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara, si è detto convinto che non ci sarà "nessuna transizione" nel Paese, come testimonia la sua percentuale "staliniana" conseguita alle elezioni presidenziali dello scorso 31 ottobre. Parlando durante una riunione politica del suo partito, il Raggruppamento degli outfetisti per la democrazia e la pace (Rhdp), Ouattara ha dichiarato che "tutti coloro che pensano ad una transizione, possono sognarsela! Non ci sarà", ricordando di aver vinto le elezioni con il 94,2 per cento dei voti espressi, percentuale condizionata però dal boicottaggio del voto da parte dell'opposizione. Ironizzando sulla possibilità di avviare un periodo di transizione come richiesto dalle forze di opposizione, che hanno boicottato il voto e disconosciuto la sua rielezione per un terzo mandato, Ouattara ha affermato: "Da dove viene quest'idea di transizione? Da tre anni sappiamo che ci sarebbe stata un'elezione e questi (l'opposizione) dicono che c'è una transizione (da fare)". Da tempo in contrasto con il capo dello Stato, i principali partiti di opposizione ivoriana non hanno riconosciuto la rielezione di Ouattara in quanto la sua candidatura è stata resa possibile da una modifica costituzionale approvata via decreto a marzo scorso. Il capo dello Stato aveva giustificato la modalità di approvazione - considerata autoritaria dai detrattori - sostenendo l'impossibilità di riunire il parlamento in piena pandemia di Covid-19. (segue) (Res)