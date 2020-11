I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mozambico-Ue: concordato rafforzamento cooperazione per risoluzione conflitto a Cabo Delgado - Il governo del Mozambico e l'Unione europea hanno concordato oggi di rafforzare le discussioni sul sostegno europeo alla risoluzione del conflitto e della crisi umanitaria nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. Secondo quanto si legge in una dichiarazione congiunta, "entrambe le parti hanno concordato di approfondire le discussioni sulle modalità di questo sostegno in termini di aiuto umanitario, aiuto allo sviluppo e nel settore della sicurezza". Il documento è stato diffuso durante la 29ma sessione di dialogo politico tra il governo del Mozambico e l'Unione europea, iniziata ieri e che proseguirà fino a sabato prossimo a Lichinga, a Cabo Delgado. La delegazione dell'Ue è presieduta dall'ambasciatore a Maputo, Antonio Sanchez-Benedito Gaspar, accompagnato dagli ambasciatori di Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda, Portogallo e Svezia. Nel settembre scorso il ministro degli Affari esteri e della cooperazione del Mozambico, Veronica Macamo, aveva inviato una lettera all'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, chiedendo un sostegno logistico e la formazione specializzata delle forze governative per fermare le incursioni armate dei gruppi jihadisti a Cabo Delgado. La lettera con risposta positiva è arrivata lo scorso 9 novembre. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), solo nell'ultima settimana più di 33 mila persone sono fuggite dalla provincia di Cabo Delgado, teatro dal 2017 di un'insurrezione che ha provocato la morte di almeno 2.200 persone e lo sfollamento di oltre 435 mila. (segue) (Res)