I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uganda: proteste a Kampala per arresto di Bobi Wine, scontri con la polizia - Diverse proteste sono state registrate nei quartieri di Kampala, capitale dell'Uganda, dove attivisti sono scesi in strada per denunciare l'arresto dell'oppositore Robert Kyagulanyi, noto come Bobi Wine. Secondo quanto riportano i media locali degli incendi sono stati appiccati nei quartieri, dove le forze di sicurezza sono intervenute per reprimere la protesta e dando seguito a violenti scontri. Il quotidiano "Morad News" riferisce che "molte persone" sono state uccise a colpi di arma da fuoco dalle forze di sicurezza, mentre il giornalista ugandese Mujuni Raymon riferisce su Twitter che la polizia ha confiscato la telecamera di un operatore dell'emittente "Ntv Uganda" che stava filmando le proteste nel centro di Kampala. Gli avvocati di Bobi Wine hanno riferito che il candidato è stato arrestato mentre doveva tenere comizi non autorizzati nei distretti orientali di Luuka e Jinja, nel quadro della sua campagna elettorale. (Res)