I fatti del giorno - Roma (2)

- Roma: da società atto obbligo per Maximo, 2 milioni a Comune, piazza subito e ritiro ricorso - Le società private Parsec 6 e Immobildieci hanno firmato stanotte, e trasmesso all'amministrazione capitolina, un atto d'obbligo per trovare un accordo sulle opere pubbliche, vincolate alla realizzazione del centro commerciale Maximo ma non sviluppate, nell'ambito del Piano di recupero urbano (Pru) Laurentino. La mancata realizzazione delle opere, in particolare la piazza, ha messo in discussione l'inaugurazione dello spazio commerciale annunciata comunque dalla società Parsec 6 per il 27 novembre prossimo. L'atto d'obbligo di oggi arriva dopo l'ordinanza del Tar che il 20 ottobre scorso ha invitato Roma Capitale a collaborare con i soggetti privati per favorire l'apertura del centro commerciale. La società Parsec 6 ha messo a deposito una somma di 2 milioni di euro, presso una banca, che potrà essere utilizzata dall'amministrazione capitolina per la realizzazione di una o più opere nel quadrante di riferimento preferibilmente tra quelle già previste. La società Immobildieci ha messo a disposizione le aree necessarie al completamento della piazza, opera pubblica che sarà a carico di Parsec 6 secondo le indicazioni che arriveranno dal Campidoglio che potrà proporre opere temporanee di pari o superiore equivalenza a quelle previste, in attesa dello sviluppo da qui al 2024 delle opere. Oggi nel corso della commissione Urbanistica di Roma Capitale, presieduta dal consigliere M5s Carlo Chiossi, è intervenuto l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori, ma a illustrare il dettaglio dell'atto d'obbligo è stato Giuseppe Loddo, responsabile del servizio Convenzioni del dipartimento Urbanistica. "È stato firmato ieri sera l'atto d'obbligo, sia da Parsec 6 che da Immobildieci - ha detto Loddo -, è un atto d'obbligo unilaterale, non c'è la firma dell'amministrazione, è una loro proposta e l'amministrazione la formalizzerà con una determinazione dirigenziale. I termini di questa proposta sono nati dalla concertazione tra uffici e proponenti. È un atto stipulato in coerenza all'ordinanza del Tar dell'ottobre scorso. Immobildieci ha messo a disposizione di Parsec 6 le aree per il completamento dell'opera pubblica, ovvero la famosa piazza che sarà completata da Parsec 6. L'amministrazione vedrà su questa area delle opere pubbliche temporanee, non sono opere a scomputo e non si toccano gli oneri, verranno valutate in termini di equivalenza e funzionalità pari o superiore alle opere già programmate". "Parsec 6 offre un deposito in denaro in banca di una somma di 2 milioni di euro a disposizione dell'amministrazione che dovrà destinarla a una o più opere aggiuntive nel quadrante di riferimento, preferibilmente scegliendo una o più opere già previste dal programma per supplire alle carenze che i cittadini e il Municipio hanno evidenziato. Infine ci sarà la rinuncia al contenzioso, quindi il ritiro del ricorso, e la società si assume l'onere di sostenere le spese legali", ha spiegato ancora Loddo. Accanto a tutto questo resta in piedi "la convenzione Urbanistica che è in piena vigenza fino al 2024, ci sono 4 anni di tempo per completare le opere pubbliche rimanenti previste e per consentire alla Parsec 6 di organizzare le attività all'interno del cantiere", ha precisato Cinzia Esposito, direttrice del dipartimento Urbanistica. L'atto d'obbligo è adesso al vaglio dell'amministrazione capitolina. (segue) (Rer)