I fatti del giorno - Roma (4)

- Omicidio Cucchi: generale Tomasone, mi dissero che stava male per magrezza e perché tossico - "Mi dissero che le sue condizioni non erano buone per via della magrezza e per lo stato di tossicodipendenza". Lo ha detto il generale dei carabinieri Vittorio Tomasone ascoltato come testimone al processo bis sulla morte di Stefano Cucchi, deceduto il 22 ottobre del 2009 all’ospedale Sandro Pertini di Roma, sei giorni dopo essere stato arrestato per possesso di droga. Una deposizione sofferta con tanti "non lo so" o "non ricordo" anche su aspetti sostanziali, come il mancato approfondimento sul motivo per il quale il ragazzo fu arrestato ma non foto-segnalato. L'ufficiale ha raccontato di aver appreso delle condizioni di salute di Cucchi da un carabiniere, il 27 ottobre (5 giorni dopo l'arresto, ndr) quando, allora comandante provinciale dei carabinieri di Roma, convocò i militari che avevano avuto a che fare con la vicenda Cucchi nel corso delle prime 12 ore, dall'arresto al momento in cui fu affidato alla penitenziaria. "Non ricordo chi mi rispose che il foto-segnalamento non venne fatto per problemi, ma non approfondii quali fossero questi problemi". Si occupò invece della chiamata effettuata dal piantone della caserma di Tor Sapienza, dove Cucchi aveva passato la notte in camera di sicurezza, che aveva chiamato il 118 "perché sentiva l'arrestato lamentarsi. Chiesi alla centrale operativa la registrazione per accertarmi se nella comunicazione vi fossero elementi", che non trovò. (segue) (Rer)