Turchia: Erdogan, chiuderemo l’anno in crescita nonostante pandemia

- La Turchia concluderà il 2020 in crescita economica, nonostante le sfide poste dalla pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando a un incontro del consiglio economico dell’Unione turca delle camere e degli scambi di merci (Tobb) nella capitale Ankara. Nei prossimi mesi il paese deve concentrarsi maggiormente su produzione, investimento, occupazione ed esportazione, ha aggiunto Erdogan. Secondo il capo dello Stato turco, la Turchia ha “una nuova era” davanti a sé. Sottolineando che la stabilità finanziaria e quella dei prezzi devono essere garantite simultaneamente, il presidente turco ha sottolineato che la prima priorità del governo dovrebbe essere riportare il tasso d’inflazione a cifra singola (attualmente supera l’11 per cento). Erdogan, citato dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, ha anche detto che “non dovremmo permettere che gli investitori siano schiacciati da alti tassi d’interesse”. Secondo molti analisti e osservatori, la Banca centrale di Ankara, guidata dal nuovo governatore Naci Agbal, potrebbe annunciare domani un aumento dei tassi d’interesse, a seguito della riunione della Commissione per la politica monetaria. Stando alle parole di Erdogan, che anche in passato si è detto più volte contrario all’aumento eccessivo dei tassi d’interesse, il rialzo potrebbe essere più contenuto del previsto. (Tua)