Fisco: Simona Ventura a giudice, accusa evasione ingiusta, sempre cercato di pagare il dovuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi trovo ad essere accusata di aver evaso il fisco e lo trovo profondamente ingiusto e per me è motivo di una profonda vergogna, ho sempre cercato di pagare il dovuto e sono estranea ai fatti". È quanto ha affermato Simona Ventura con delle dichiarazioni spontanee nel processo che la vede imputata per "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" all'erario per contributi pari a circa 500 mila euro tra il 2012 e il 2015. "Sono 34 anni che lavoro nel mondo dello spettacolo e non mi sono mai interessata di aspetti tributari, di queste cose non ho mai capito un tubo, il mio errore probabilmente è stato dare fiducia ai professionisti che si occupavano di questi aspetti"", ha aggiunto la conduttrice televisiva. Il dibattimento è stato rinviato dal giudice monocratico Sandro Saba al 3 marzo 2021 per la discussione finale delle parti. Secondo l'inchiesta, condotta dalla Guardia di finanza, tra il 2012 e il 2015, Simona Ventura, difesa da Federico Papa e Jacopo Pensa, avrebbe fatto confluire parte dei suoi ricavi e addebitato parte dei costi (come spese per la gastronomia, per il parrucchiere, per l'acquisto di fiori, biglietti aerei e per ottanta t-shirt) alla società Ventidue srl, di fatto non operativa, quando, invece, avrebbe dovuto computare tutto, sia le entrate che le uscite, nella sua dichiarazione dei redditi come persona fisica. Da qui l'accusa di "dichiarazione infedele dei redditi".(Rem)