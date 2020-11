Legge bilancio: Sereni, con manovra 2021 messe in campo risorse per lavoro, crescita e welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la manovra di Bilancio per il 2021 il Governo si accinge a mettere in campo altre importanti risorse e misure per sostenere il lavoro, la crescita, il welfare. Lo scrive sul suo blog la viceministra degli Esteri, Marina Sereni. "In questi giorni - spiega l'esponente del Partito democratico - il Senato sta esaminando i cosiddetti Decreti ristori che intervengono per dare un aiuto immediato alle attività che, a causa delle limitazioni anti-Covid, sono state chiuse o hanno subìto forti cadute di fatturato. Ma i sussidi non bastano, non possiamo fermarci qui. Per questo la Legge di Bilancio si muove su un impianto che guarda alla ripresa e che punta a preparare il terreno per le risorse europee del Recovery Fund e del programma Next Generation Eu. E lo fa sostenendo il lavoro, la Sanità pubblica, la crescita e le famiglie”. La viceministra ha aggiunto: “Tra tutte le tante misure voglio ricordare quella che introduce la decontribuzione totale per chi assume i giovani e, in via sperimentale, le donne, fatto questo fondamentale, alla luce del prezzo altissimo pagato dalle donne in termini di calo dell'occupazione in questa crisi provocata del Covid". "In una condizione di straordinaria emergenza - scrive ancora Sereni - il Governo ha poi scelto di dedicare molta attenzione al confronto con i sindacati e le organizzazioni datoriali. Spero non ci si limiti a dire che è troppo poco. Questa manovra va veramente letta avendo in mente non solo altre risorse nazionali che possano derivare dallo scostamento ma anche il complesso delle risorse europee”. La viceministra ha sottolinea infine: “Ora dobbiamo batterci perché vengano presto resi disponibili i fondi del Recovery e del Bilancio Ue collegato, superando l'assurdo veto di Ungheria e Polonia, per utilizzare al meglio i fondi Sure e per riflettere, a Bruxelles e a Roma, senza pregiudizi ideologici anche sullo strumento del Mes".(Res)