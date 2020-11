Imprese: Patuanelli, intervenire nella proroga moratorie fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono necessari interventi di proroga delle moratorie rispetto alle disposizioni fiscali. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Patuanelli, durante il question time alla Camera. "Una proroga alla moratoria per l'avvio delle nuove regole sul default aziendale, attualmente fissato al primo gennaio, è necessario" ha spiegato. "Dovremmo intervenire nel corso della legge di bilancio anche attraverso uno scostamento per il 2021”, ha aggiunto, ricordando tuttavia che la materia è di competenza del Mef. "E’ necessario intervenire sulle scadenze delle imposte che le imprese non riusciranno a pagare perché non avranno la liquidità, ma è anche intervenire in Europa per non far scattare dal 1 gennaio 2021 quelle norme che erano previste in un quadro totalmente diverso da quello di oggi”.(Rin)