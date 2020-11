Milano: Sardone (Lega), da Comune sostegno al reddito che favorirà immigrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'amministrazione comunale annuncia che stanzierà 6,4 milioni di euro per le misure di sostegno al reddito per le famiglie in difficoltà, ma come già accaduto negli anni scorsi il rischio che a beneficiarne siano praticamente solo immigrati è molto concreto". Lo afferma in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega ricordando che "l'anno scorso, grazie ad alcune mie interrogazioni comunali, avevo scoperto che il 70 per cento degli aiuti finiva a nuclei stranieri: in particolare la misura 1, quella dedicata alle famiglie con minori a carica, andava nel 90 per cento dei casi a immigrati (l'anno prima il 76 per cento); la misura 2, rivolta ai nuclei composti da uno o più adulti senza minori a carico e fino al 73 per cento di invalidità finiva nel 74,8 per cento dei casi a stranieri; le misure 3 e 4, per famiglie con invalidi civili oltre il 73 per cento e con persone over 64, vedeva invece in "vantaggio" gli italiani". "Il calcolo - sostiene l'europarlamentare leghista - è presto fatto: considerato che gli stranieri a Milano sono circa il 20 per cento, com'è possibile che scavalchino sistematicamente i nostri cittadini prendendosi tre quarti degli aiuti economici?". "È evidente a chiunque lo squilibrio che finisce per penalizzare pesantemente gli italiani e anche quest'anno andrò a fondo della questione per capire in che modo vengono ripartiti i soldi per le famiglie bisognose. La sinistra fa presto a parlare di razzismo, sempre a sproposito, ma dovrebbe anche motivare le proprie scelte". "Non vogliamo che i nostri cittadini vengano discriminati e scavalcati, specie in questo periodo storico molto difficile e particolare", conclude Sardone. (Com)