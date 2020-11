Lazio: consiglio regionale approva tre leggi sui debiti fuori bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera anche alla ratifica delle variazioni di bilancio per 3 milioni e 741 mila euro, adottate dalla Giunta in via d'urgenza, a causa dell'emergenza Covid-19. Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini (Pd), riunitosi in modalità telematica, ha approvato oggi, a maggioranza, tre proposte di legge in materia di contabilità regionale. Con la proposta di legge regionale n. 246, il Consiglio ratifica quattro variazioni di bilancio, per un ammontare complessivo di tre milioni e 741 mila euro, adottate in via d'urgenza dalla Giunta regionale, in deroga alla normativa nazionale in materia di contabilità delle regioni e degli enti locali, ai sensi decreto legge 18/2020 (Cura Italia). Con le proposte di legge n. 249 e n. 250, la Regione Lazio riconosce la legittimità dei propri debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa e da sentenze esecutive della magistratura, per un ammontare complessivo di tre milioni e 574 mila euro. (segue) (Com)