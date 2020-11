Lazio: consiglio regionale approva tre leggi sui debiti fuori bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le quattro variazioni di bilancio oggetto di ratifica da parte del Consiglio sono contenute in tre deliberazioni di Giunta. Come ha spiegato l'assessore al Bilancio, Alessandra Sartore, "a seguito della situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio nazionale del Covid-19, il legislatore nazionale ha previsto la possibilità di adottare misure urgenti e straordinarie, in deroga alle disposizioni in materia contenute all'interno dell'articolo 51 del decreto legislativo 118/2011". La prima, di 260 mila euro, è stata adottata al fine di dare urgente riscontro alle necessità dell'università agraria di Palestrina. Due le variazioni riguardanti il trasporto pubblico locale, una riguardante la revisione del budget Cotral spa (741 mila euro), e una finalizzata all'erogazione di un contributo straordinario di un milione di euro a favore di Roma Capitale, da destinare ai servizi per la copertura integrativa del servizio di trasporto pubblico locale, per la ripresa delle attività scolastiche. La quarta variazione, per un ammontare di due milioni di euro, riguarda l'implementazione dello stanziamento del fondo sociale di parte corrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi. (segue) (Com)