Lazio: consiglio regionale approva tre leggi sui debiti fuori bilancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai debiti fuori bilancio, l'assessore Sartore ha spiegato che questi sono il frutto della ricognizione delle situazioni debitorie sussistenti per le relative fattispecie, operata da ciascuna direzione regionale competente, mediante l'adozione di appositi provvedimenti. Con l'approvazione delle proposte di legge 249 e 250, le strutture regionali competenti potranno adottare i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti. La proposta di legge 249 riguarda debiti per un ammontare pari a 706 mila euro, relativi a incarichi di domiciliazione e rappresentanza legale della Regione Lazio, servizi di facchinaggio e vigilanza e spese relative alla gestione degli acquedotti dell'ex Cassa per il Mezzogiorno. La proposta di legge 250, invece, permetterà agli uffici regionali competenti di onorare debiti derivanti da sentenze esecutive della magistratura per due milioni e 768 mila euro. (Com)