Sociale: domani inaugurazione a Roma del centro "Fonte di Ismaele" per sostegno minorenni

- Domani alle 16, in via Chiovenda angolo via Palmiro Togliatti a Roma, si terrà l'inaugurazione del centro "Fonte di Ismaele" dedicato al sostegno e all'ascolto di minorenni, opera realizzata dall'Istituto di medicina solidale e dall'associazione Dorean - Dote con il sostegno dell'Elemosineria Apostolica. "Il nome 'Fonte di Ismaele' vuole ricordare un tema caro a Padre Paolo Dall'Oglio, di cui si celebra oggi il compleanno, che vedeva nell'esclusione di Ismaele una situazione esistenziale in cui 'Dio si era reso presente dandogli l'acqua necessaria per attraversare il deserto'. Oggi troppi piccoli Ismaele sopravvivono nel deserto delle periferie delle nostre città". È quanto si apprende dal comunicato di Medicina solidale. (segue) (Com)