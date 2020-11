Moldova: Maia Sandu incontra ambasciatore Usa Dereck Hogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente eletta della Moldova, Maia Sandu ha avuto un incontro con l'ambasciatore degli Stati Uniti, Dereck Hogan. Lo riferisce il Partito azione e soldarietà (Pas) con un comunicato. Sandu ha ringraziato l'ambasciatore Hogan per il fermo sostegno dato nel tempo alla Moldova e ai suoi cittadini. "Il costante aiuto degli Stati Uniti per la Moldova significa molto per i cittadini, che sentono di avere un partner affidabile nel loro percorso per costruire uno stato di diritto, aumentare il tenore di vita e nel rispetto dei diritti umani", ha detto Sandu, menzionando gli effetti della crisi economica e sanitaria. "Supereremo questo periodo difficile e saremo in grado di aiutare gli imprenditori, gli agricoltori e le famiglie bisognose, aumentare la capacità degli ospedali e sostenere i medici, anche attraverso la cooperazione con gli Stati Uniti", ha detto Sandu. La presidente eletta ha anche parlato della necessità di avviare una nuova fase nella politica estera della Moldova, nell'interesse dei cittadini. (Rob)