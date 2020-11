Ambiente: Federmotorizzazione al governo, incentivi per acquisto vetture usate a basso impatto ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato dell’auto – anche per iniziative di sostegno mirate seppur di breve durata - aveva segnato a settembre – rileva Federmotorizzazione Confcommercio - una crescita del 9,54 per cento sulle immatricolazioni rispetto allo stesso mese del 2019: una boccata d’ossigeno per gli operatori del settore che con l’emergenza Covid, da marzo, stanno annaspando in una delle più gravi crisi economiche del dopoguerra. Ma il mese d’ottobre, sul quale si erano alimentate rosee aspettative, ha ben presto spento gli entusiasmi registrando nuovamente un lieve segno negativo sull’andamento del mercato (- 0,2 per cento), con un totale di 1.123.194 immatricolazioni nei primi 10 mesi rispetto al 1.625.500 del 2019. Con un calo del 34 per cento rispetto ai volumi dell’anno precedente: circa 500.000 immatricolazioni perse. Questa discesa è data essenzialmente dall’esaurimento degli incentivi per le auto nuove, con sconti – pochi - per le auto a basso impatto ambientale stanziati dal Governo per il rilancio dell’Automotive. A dimostrazione, se mai ce ne fosse stato bisogno, che in questo momento di difficoltà e incertezza l’unica leva per rianimare il settore auto è quello delle agevolazioni fiscali e degli incentivi. (segue) (Com)