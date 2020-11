Ambiente: Federmotorizzazione al governo, incentivi per acquisto vetture usate a basso impatto ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federmotorizzazione Confcommercio già in aprile aveva avviato, al pari di altre associazioni di categoria, confronti con le istituzioni al fine per, dati alla mano, proporre soluzioni che potessero aiutare il settore e facilitare o promuovere l’acquisto da parte dei privati e delle aziende. Federmotorizzazione rilancia una proposta che era stata già avanzata, formulata anche da Aniasa: stanziare incentivi per l’acquisto di vetture usate, purché con motore elettrico, ibrido o endotermico in classe di emissione Euro 6. Se non fosse possibile concedere una somma da sottrarre al prezzo d’acquisto come avviene con gli incentivi per le nuove auto, condividiamo la proposta di erogare un bonus tramite credito d’imposta o mediante esenzione dal pagamento dell’Imposta provinciale di trascrizione e del bollo auto nel caso di acquisti di queste tipologie di vetture. (segue) (Com)