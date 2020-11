Ambiente: Federmotorizzazione al governo, incentivi per acquisto vetture usate a basso impatto ambientale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il settore dell’usato – spiega Simonpaolo Buongiardino, presidente di Federmotorizzazione - ha numeri molto importanti, superiori di gran lunga a quelli del nuovo, poiché una vettura usata può essere oggetto di compravendita più volte durante la propria vita funzionale e costituisce un ramo del mondo automotive che sorregge in misura significativa il mercato degli operatori. L’acquisto di vetture nuove a basso impatto ha un costo importante ed è sempre meno, di questi tempi, alla portata di una vasta platea di utenti. Perciò rivolgersi al mercato dell’usato per i veicoli con minor impatto ambientale può costituire una valida soluzione che merita attenzione”. Gli operatori dell’usato svolgono professionalmente questa attività, mettendo in campo una funzione di selezione e valutazione dei possibili canali di vendita (in base allo stato d’uso del veicolo), procedendo a manutenzioni anche straordinarie prima di metterlo in vendita e rilasciando garanzia. “Incentivare, quindi, questo settore di vendite – prosegue Buongiardino - permetterebbe uno ‘svecchiamento’ del parco auto eliminando quelle più obsolete e, al tempo stesso, grazie ai rivenditori ufficiali e agli autosaloni, garantendo la totale sicurezza sul prodotto che si acquista”: caratteristiche che non sono garantite dalle vendite tra privati. (Com)