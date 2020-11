Trasporto aereo: amministrazione aviazione Usa, Boeing 737 Max può tornare a volare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Amministrazione federale dell’aviazione (Faa) degli Stati Uniti, Steve Dickson, ha firmato un ordine che consente ai velivoli Boeing 737 Max di tornare a volare. Lo ha annunciato lo stesso Dickson, affermando di essere sicuro al 100 per cento della sicurezza dei velivoli dopo che un Boeing 737 Max ha sorvolato per circa due ore su Seattle. “Mi piace quello che ho visto e mi sono sentito preparato”, ha detto Dickson ai giornalisti dopo aver completato il volo di valutazione. “Penso che, soprattutto, ho sentito che l'allenamento mi ha preparato ad essere molto a mio agio”, ha aggiunto. In precedenza Dickson, che era un pilota e un dirigente presso la Delta Air Lines prima di subentrare alla Faa, aveva promesso che non avrebbe firmato l’ordine fino a quando non avesse pilotato lui stesso uno dei velivoli 737 Max. Dopo la decisione è probabile che il velivolo torni a volare entro la fine dell'anno. Il Boeing 737 Max è rimasto a terra per oltre un anno e mezzo a seguito dello schianto del volo 302 della compagnia Ethiopian Airlines che nel marzo 2019 precipitò poco dopo il decollo da Addis Abeba provocando la morte di tutti i 157 passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo. In precedenza, nell’ottobre 2018, un altro Boeing 737 Max della compagnia indonesiana Lion Air era precipitato poco dopo il decollo da Giacarta provocando la morte di tutte le 189 persone a bordo.(Nys)