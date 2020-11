Francia: gel igienizzanti per le mani risultati inefficaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni gel igienizzanti per le mani venduti in Francia sono inefficaci. Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva "France info", riportando i risultati dei test effettuati dalla Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi (Dgccrf). "Per essere efficaci contro il coronavirus i gel idroalcolici devono contenere almeno il 60 per cento di alcol. Abbiamo constatato che alcuni prodotti prelevati non contengono sufficientemente alcol. Ecco perché abbiamo fatto classificare questi prodotti come non conformi e pericolosi", ha detto Romain Roussel, direttore della Dgccrf. Roussel ha spiegato che il 13 per cento dei prodotti analizzati sono stati bocciati. Il 12 novembre erano già stati effettuati 180 prelievi. Di questi, 162 sono stati testati. La Dgccrf ha fatto sapere che i gel riscontrati inefficaci sono oggetto di misure "di ritiro e/o di richiamo".(Frp)