Covid: Gualtieri, governo crede in rapporto con Enti locali

- Il governo ha dimostrato "di credere in un rapporto forte con gli Enti locali". Lo ha affermato il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, intervenendo all’assemblea nazionale dell’Anci. Questo rapporto "si è rafforzato durante la pandemia perché il ruolo dei sindaci è centrale e decisivo per dare risposta ai cittadini", ha aggiunto ricordando che sono stati stanziati per il 2020 "8 miliardi di euro di parte corrente e 34 miliardi per aiutare i comuni a reggere l’impatto del Covid". (Rin)