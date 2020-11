Credito: Villarosa, oltre 964 milioni di euro di contributo a fondo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero totale dei beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal DL Ristori è pari a 211.488, per un totale di oltre 964 milioni di euro ed un importo medio pro capite di 4.563 euro. I contributi sono stati erogati in soli nove giorni dall’emanazione del decreto, grazie alla procedura informatica gestita dal partner tecnologico Sogei, e senza richiedere alcun genere di adempimento ai contribuenti. Lo annuncia in una nota il Sottosegretario di Stato Alessio Villarosa. "Quest’ultimi vedranno accreditarsi il contributo direttamente sul conto corrente. In merito alla distribuzione territoriale, 32mila sono i beneficiari con sede nel territorio della Lombardia, più di 20mila nel Lazio, 17mila circa in quattro regioni (Veneto, Campania, Toscana ed Emilia Romagna), circa 13mila in Sicilia e Puglia e oltre 5mila in Calabria e Marche. Tra i destinatari del contributo ci sono anche 154mila bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti per un importo di oltre 726 milioni di euro e 25mila operatori dell’ospitalità per 106 milioni di euro", aggiunge. (Rin)