- L'Occidente sta provocando i nazionalisti armeni e azerbaigiani al fine di screditare e rompere l'accordo di cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh. Lo dichiara Sergej Naryshkin, direttore del Servizio di intelligence estero russo (Svr). "Secondo le informazioni disponibili, alcuni paesi occidentali, attraverso i canali disponibili, provocano i nazionalisti armeni e azeri al fine di screditare e rompere l'accordo di cessate il fuoco", ha dichiarato Naryshkin, citato dall'ufficio stampa dell'Svr. "Stanno cercando di convincere gli armeni che la pace nel Nagorno-Karabakh è una sconfitta per Erevan. Viene rilanciata l'idea della necessità di una 'guerra fino alla fine vittoriosa', della cattura di Stepanakert ", ha aggiunto il direttore di Svr. "Tali azioni sono un'altra prova che gli Stati Uniti ei loro sostenitori europei, come sempre, risolvono i loro problemi a scapito degli interessi della gente comune, questa volta di azerbaigiani e armeni. Statunitensi ed europei non sono preoccupati che le loro provocazioni possano portare a nuovo spargimento di sangue e gettare la regione in un grave conflitto militare", ha aggiunto Naryshkin. (Rum)