Sardegna: caso discoteche e Covid, domani in Aula mozione sfiducia a Solinas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà discussa domani alle 11 in Consiglio regionale la mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas presentata dall'opposizione di centrosinistra e Movimento Cinquestelle. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo presieduta dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais. "E' necessaria – ha detto il presidente Pais proponendo ai Capigruppo l'inserimento immediato della mozione all'ordine del giorno dell'Assemblea – una discussione immediata a difesa dell'autonomia del Consiglio regionale e delle prerogative dei singoli consiglieri di maggioranza e opposizione che hanno sempre espresso liberamente il voto. La spettacolarizzazione a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni non ha certo giovato all'immagine della Sardegna e dei sardi. Chiedo la collaborazione di tutti per riportare il confronto nell'unica sede deputata a garantire l'onorabilità delle Istituzioni e a fare finalmente chiarezza: il Consiglio regionale". La mozione è incentrata sull'ordinanza di riapertura delle discoteche datata 11 agosto, i contagi da Covid nei locali, in particolare in Costa Smeralda e sul parere del Comitato tecnico scientifico, che nei giorni scorsi ha ribadito non aver mnai ufficialmente avallato le riaperture. "Il presidente della Regione – si legge nel documento delle opposizioni - si deve assumere la piena responsabilità politica delle decisioni che hanno condotto la Sardegna sull'orlo del baratro a causa del dilagare incontrollato del Covid-19 che ha minato e sta minando il diritto alla salute e le condizioni economiche dei cittadini sardi". (Rsc)