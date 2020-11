Legge bilancio: Matrisciano (M5s), grazie a incentivi favoriamo lavoro femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ridurre uno dei principali gap strutturali del mercato del lavoro in Italia, che relega il nostro Paese agli ultimi posti in Ue per numero di occupate, e impedire, con misure concrete, che il prezzo della crisi venga scaricato sulle donne. Mirano a questo gli incentivi contenuti nella manovra di Bilancio, varata dal governo due giorni fa, per sostenere il lavoro femminile, una priorità del Movimento 5 Stelle e del ministro Catalfo, che ha calibrato interventi diversificati nelle diverse aree del Paese, per incentivare l’assunzione di donne lavoratrici da parte delle aziende. Lo afferma, in una nota, la senatrice del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Lavoro di palazzo Madama Susy Matriciano. “In particolare – osserva –, mi riferisco all’ulteriore pacchetto di sgravi contributivi, che si aggiungono a quelli inseriti nei provvedimenti approvati in questi mesi dal Parlamento, che consentono alle aziende di beneficiare di una decontribuzione del 100% in caso di assunzione di donne disoccupate nel Mezzogiorno, e di analoghi incentivi per le altre imprese che operano nel resto d’Italia per l’impiego regolare di disoccupate da almeno 24 mesi”.“Si tratta di interventi che rientrano in quadro ben più ampio- osserva Matrisciano – che puntano a coniugare l’ingresso o il reingresso delle donne nel mercato del lavoro e misure di conciliazione lavoro-famiglia, così da non costringerle a dover scegliere tra autonomia e indipendenza economica e attività di cura. Non a caso, il ministero del Lavoro ha destinato un plafond di circa 2,4 miliardi di euro di risorse del Recovery Fund al lavoro femminile”. “E’ una fetta importante dei fondi a sostegno dell’occupazione in Italia, che non possiamo permetterci di disperdere e dissipare: abbiamo il dovere di vincere questa battaglia, che è anche culturale”, conclude la senatrice del Movimento 5 Stelle. (Rin)