Medio Oriente: Garavini (IV), bene ripresa rapporti Palestina con Israele

- L'annuncio "della volontà palestinese di riprendere i rapporti con Israele è una notizia che lascia ben sperare. Il dialogo tra i due popoli rappresenta un prerequisito indispensabile con effetti di medio e lungo termine non solo per la stabilità dell'area. Ma anche alla luce delle evoluzioni storiche attualmente in corso". Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, vicepresidente della commissione Esteri e vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi. "A partire dagli accordi di Abramo. Nella disponibilità palestinese un primo segnale del cambio di passo internazionale legato all'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca. Il presidente democratico che già durante la sua campagna elettorale aveva più volte dichiarato la sua contrarietà alle annessioni delle colonie israeliane in Cisgiordania, motivo scatenante della sospensione dei rapporti tra Anp e Israele", conclude. (Res)