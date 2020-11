Omicidio Cucchi: da Tomasone "non so" anche su relazione carabinieri su cui riferì Alfano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono venuto a conoscenza della vicenda Cucchi dalla stampa". Cosi ha esordito questa mattina il generale dei carabinieri Vittorio Tomasone, ascoltato come testimone al processo bis sulla morte di Stefano Cucchi, deceduto il 22 ottobre 2009. All'epoca dei fatti Tomasone era comandante provinciale dei carabinieri di Roma. Gli articoli riferivano le dichiarazioni rilasciate dal padre del giovane secondo cui il ragazzo era sano la sera dell'arresto e con il volto tumefatto il giorno dopo, durante la convalida in tribunale a piazzale Clodio. Il pm Musarò ha ricostruito anche gli aspetti politici che ne sono seguiti ed in particolare ha chiesto spiegazioni sul perché la bozza di annotazione che "ispirò" l'allora ministro della giustizia Angelino Alfano a riferire false notizie in senato in merito al caso Stefano Cucchi era stato inserito il giorno prima nel fascicolo del comando provinciale, e che non rilevava nessuna responsabilità dell'Arma dei carabinieri. Nessuna spiegazione sul perché e come mai un documento fosse finito in possesso di un ministro diverso da quello da cui l'arma dipende. (Rer)