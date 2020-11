Polonia: ministro Affari europei, serve compresso nell'Ue su bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In estate è stato negoziato un accordo difficile per molti paesi, raggiunto dopo quasi cinque giorni di trattative, 92 ore, ognuno dei paesi ha rinunciato a qualcosa. La Polonia ha accettato 'lo Stato di diritto inteso come protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea'. Perché solo una tale possibilità è data dalla legge e dai trattati. E la presidenza tedesca dell'Ue ha invocato l'art. 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione, che parla proprio degli interessi finanziari dell'Unione", ha osservato Kuzmiuk. L'eurodeputato polacco ha proseguito dicendo che i tedeschi "sono poi andati ben oltre il trattato nei colloqui con il Parlamento europeo lo scorso 5 novembre e hanno deciso che avrebbero puntato tutto in questo stato di diritto, i cosiddetti valori europei. Ribadisco siamo pronti al compromesso, come lo eravamo allora, ma non ci facciamo mettere i piedi in testa". (Vap)