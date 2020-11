Credito: Agenzia entrate, al via domande per contributo a fondo perduto per i centri storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico per richiedere il contributo a fondo perduto, previsto dal Dl n. 104/2020, per gli esercenti dei centri storici delle città colpite dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza “Covid-19”. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui per l’invio delle domande c’è tempo fino al 14 gennaio 2021 e il pagamento delle somme avverrà con accredito diretto nel conto corrente indicato dal beneficiario. Sul sito delle Entrate è disponibile da oggi anche una nuova guida, che fornisce indicazioni sui requisiti per richiedere il contributo, sui contenuti da inserire nella domanda e sulle modalità di invio. Una guida per fare chiarezza - Quali sono i centri storici interessati? A quanto ammonta il contributo? Come presentare l’istanza? Sono alcune domande che trovano risposta nella guida pubblicata oggi, che è stata pensata per assistere il contribuente passo passo nella richiesta del contributo a fondo perduto. La guida spiega con un linguaggio semplificato le condizioni necessarie per avere accesso al contributo, i contenuti che non devono mancare nella domanda e il funzionamento della piattaforma di trasmissione, con l’utilizzo di immagini esplicative ed esempi. Viene anche chiarito cosa succede nel caso in cui la procedura sia andata a buon fine e quando, invece, la richiesta non viene accolta.(Rin)