Covid: Comazzi (FI), solidarietà a ex dg sanità Lombardia, necessario abbassare i toni

- Il gruppo regionale di Forza Italia esprime solidarietà a Luigi Cajazzo per le gravissime minacce ricevute. "In un Paese democratico il dibattito deve sempre mantenersi su toni civili - commenta il capogruppo a Palazzo Pirelli Gianluca Comazzi -Mi auguro che vicende come questa facciano riflettere: è necessario abbassare i toni perché un conto è la legittima dialettica politica, altra cosa sono le strumentalizzazioni e gli attacchi personali, con le nefaste conseguenze che producono sull’opinione pubblica”. (Rem)