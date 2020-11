Lombardia: nel terzo trimestre rimbalzo congiunturale del 21,2 per cento, ma livelli inferiori a 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il terzo trimestre 2020 - ha raccomandato il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti - non dev’essere illusorio, ma soprattutto è foriero di un’ulteriore preoccupazione, perché nonostante un rimbalzo fisiologico della produzione industriale, dovuto al fatto che molte aziende hanno ricominciato a lavorare, in Lombardia a partire da settembre abbiamo preoccupanti segnali di un nuovo rallentamento di tutti gli indici. E stiamo confrontando il 2020 con il 2019, che era già un anno di stagnazione per la Lombardia e in certi comparti addirittura di recessione”. In un quadro fosco, in cui a preoccupare Bonometti è in particolare “l’indice degli investimenti, crollati del -18,8 per cento nei primi nove mesi 2020, a causa della sfiducia e dell’incertezza che ancora ci sono da parte degli investitori”, il presidente di Confindustria Lombardia ha però sottolineato un dato positivo: “Vediamo che nonostante il rallentamento, il manifatturiero - con un -5,2 per cento rispetto all'anno precedente della produzione industriale e un +21,2 per cento sul secondo trimestre - è ancora l’elemento trainante per la Lombardia. E mentre l'indice manifatturiero dell'Italia si attesta al 96,2 la Lombardia tocca un picco del 106,3. Questo a testimonianza del fatto che non c'è ripresa senza industria e che l’industria lombarda resiste ancora”. (segue) (Rem)