Lombardia: nel terzo trimestre rimbalzo congiunturale del 21,2 per cento, ma livelli inferiori a 2019 (3)

L'indice della produzione industriale si riporta oltre quota 100 (106,3 dato destagionalizzato) ma non raggiunge ancora il livello di fine 2019 (111,1). Per le aziende artigiane l'indice della produzione risale a quota 93,8, lontano dal livello di riferimento dell'anno base. Rispetto allo stesso trimestre del 2019 nell'industria virano in positivo minerali non metalliferi (+1,5 per cento) e legno-mobilio (+1,1 per cento), settori legati al comparto edilizio che potrebbero beneficiare degli incentivi per le ristrutturazioni ed efficientemente energetico. Tiene il comparto alimentare (-0,4 per cento) con un tasso di utilizzo degli impianti superiore al 75 per cento per cento e domanda estera in crescita del 3,9 per cento. Registrano contrazioni inferiori alla media gomma-plastica (-3 per cento), chimica (-3,1) e meccanica (-3,9). In più forte contrazione si trovano i settori delle manifatturiere varie (-6,5 per cento), della siderurgia (-6,9), della carta-stampa (-7,4) e dei mezzi di trasporto (-8,6). Prosegue, invece, la contrazione dei livelli produttivi a due cifre per i settori legati al comparto moda: abbigliamento -12,5 per cento, pelli-calzature -14,4 e tessile -21,2. Il fatturato cresce per il legno-mobilio (+3,2 per cento tendenziale), i minerali non metalliferi (+2,3) e le industrie varie (+0,4), che sono riusciti anche a smaltire parte delle scorte accumulate. Il pelli-calzature registra una fortissima contrazione del fatturato (-30,8 per cento) e le scorte sono ancora in eccedenza (+12,5 il saldo esuberanti-scarse).